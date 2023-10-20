Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся у ХАМАС

Глава МИД Израиля Эли Коэн встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся в заложниках у ХАМАС. По последним данным, в плену 203 человека. Двое из них – граждане России. Еще семеро россиян числятся пропавшими без вести.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что около тысячи россиян и членов их семей обратились в МИД России с просьбой об эвакуации из сектора Газа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.