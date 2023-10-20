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20 октября, 08:30

Политика

Новости мира: спецборт МЧС РФ доставил 27 тонн гумпомощи для населения сектора Газа

Новости мира: спецборт МЧС РФ доставил 27 тонн гумпомощи для населения сектора Газа

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Спецборт МЧС РФ доставил 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа

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Спецборт МЧС РФ вылетел в Египет с гуманитарной помощью для населения сектора Газа

МЧС России доставило 27 тонн продуктов для сектора Газа. Спецборт приземлился в египетском аэропорту Эль-Ариш. Там гуманитарный груз передали представителям регионального общества Красного Полумесяца. Из России привезли различные продукты.

В Бахрейне манифестанты подожгли посольство Израиля. Здание дипмиссии забросали бутылками с зажигательной смесью. На кадрах – десятки бутылок с "коктейлем Молотова" разбиваются о стены, летят в окна и на балкон здания. Как сообщалось ранее, израильские дипломаты заранее покинули страну опасаясь за свою безопасность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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