Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Ограничения на региональном уровне не планируют вводить в Московской области в связи с новыми указами Владимира Путина о введении в регионах ЦФО уровня повышенной готовности.

Между тем в Московской области был создан оперативный штаб для контроля взаимодействия муниципальных служб, сохранения устойчивости экономики и поддержки сил и средств реагирования.

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за погоды. Там скопилась очередь из грузовиков.



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