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Новости

20 октября, 21:00

Политика

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Трасс пробыла на посту премьер-министра Великобритании 44 дня

Лиз Трасс сообщила, что покидает пост премьера Великобритании

Медведев прокомментировал решение Трасс уйти с поста премьера Великобритании

Борис Джонсон будет бороться за пост главы британского кабмина после отставки Трасс – СМИ

Новости часа: Джонсон примет участие в борьбе за пост главы британского кабмина – СМИ

Новости часа: МИД РФ призвало россиян воздержаться от поездок в недружественные страны

Глава британского Минфина заявил, что не станет бороться за пост премьера

Новости часа: около 15 тысяч жителей Херсонской области перевезли на левый берег

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку

Ограничения на региональном уровне не планируют вводить в Московской области в связи с новыми указами Владимира Путина о введении в регионах ЦФО уровня повышенной готовности.

Между тем в Московской области был создан оперативный штаб для контроля взаимодействия муниципальных служб, сохранения устойчивости экономики и поддержки сил и средств реагирования.

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за погоды. Там скопилась очередь из грузовиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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