Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:00

Политика

Новости часа: поставка оружия Украине приближает НАТО к черте столкновения с РФ – Захарова

Новости часа: поставка оружия Украине приближает НАТО к черте столкновения с РФ – Захарова

Захарова заявила, что Россия обеспокоена ростом масштабов голода в мире

ВС РФ поразили две артиллерийские батареи противника в Харьковской области

В Сети сравнили спутниковые снимки освещенности Украины в ночное время

Новости часа: Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Власти Херсонской области сообщили, что ситуация на линии обороны под контролем

Москва вошла в перечень регионов с повышенным уровнем готовности

В четырех новых регионах России начало действовать военное положение

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад, поставляя оружие Украине, приближается к опасной черте столкновения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также сообщила о поставке странами НАТО разведданных.

Минцифры приостанавливает программу подключения Wi-Fi в школах. Об этом сообщило ведомство.

В Госдуме предложили снизить налоги компаниям, выплачивающим зарплату мобилизованным. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Владислав Даванков.

Читайте также
политикаобразованиетехнологииобществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика