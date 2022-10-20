Новости часа: поставка оружия Украине приближает НАТО к черте столкновения с РФ – Захарова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад, поставляя оружие Украине, приближается к опасной черте столкновения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также сообщила о поставке странами НАТО разведданных.

Минцифры приостанавливает программу подключения Wi-Fi в школах. Об этом сообщило ведомство.

В Госдуме предложили снизить налоги компаниям, выплачивающим зарплату мобилизованным. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Владислав Даванков.