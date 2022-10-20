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В Сети сравнили спутниковые снимки освещенности Украины в ночное время

В Сети сравнили спутниковые снимки освещенности Украины в ночное время

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В Сети сравнили спутниковые снимки Украины. Одно фото – февральское, а другое сделано после того, как российские военные начали наносить удары по энергосистеме страны.

Снимки показывают, что из-за применения высокоточного оружия Украина могла лишиться не трети электростанций, как заявляют власти страны, а гораздо больше объектов.

Ночное освещение осталось только в крупных городах, таких как Киев, Ивано-Франковск, Хмельницк и Львов. Остальные, например Житомир, Винница, Кривой Рог и Николаев ночью практически не освещаются. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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