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Политика

В ООН задокументировали преступления ВСУ против российских пленных

В ООН задокументировали преступления ВСУ против российских пленных

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Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

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В ООН признали преступления против российских военнопленных. Комиссия Совета по правам человека задокументировала два эпизода в своем докладе.

На кадрах видно, что трем российским военным прострелили ноги, одного избили прикладом винтовки. Данное видео появилось в Сети еще в марте, но в ООН его заметили совсем недавно.

Какое наказание предусмотрено за нарушение Женевской конвенции? И что рассказывают освобожденные российские солдаты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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