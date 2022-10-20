В ООН задокументировали преступления ВСУ против российских пленных

В ООН признали преступления против российских военнопленных. Комиссия Совета по правам человека задокументировала два эпизода в своем докладе.

На кадрах видно, что трем российским военным прострелили ноги, одного избили прикладом винтовки. Данное видео появилось в Сети еще в марте, но в ООН его заметили совсем недавно.

Какое наказание предусмотрено за нарушение Женевской конвенции? И что рассказывают освобожденные российские солдаты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.