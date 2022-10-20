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Политика

Новости мира: премьер Британии Трасс отказалась подавать в отставку

Новости мира: премьер Британии Трасс отказалась подавать в отставку

В Херсонской области заявили, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС

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Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

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В британском парламенте Лиз Трасс настойчиво просят оставить пост. Однако сдаваться премьер не намерена. Между тем свои просчеты политик признала. Планы по восстановлению экономики, по ее словам, зашли слишком далеко. Однако Трасс заявила, что действовала в национальных интересах и намерена и дальше принимать трудные решения.

В Колумбии протест коренных народов перерос в беспорядки. В Боготе манифестация привела к столкновениям с полицией. Пострадали 11 силовиков, семь чиновников и пять гражданских лиц. Задержаны двое манифестантов, сообщают местные СМИ.

Протест начался после того, как власти не выполнили обещания предоставить жилье индейцам. Последние несколько месяцев занимает столичный парк. Родные места люди покинули из-за угроз от наркомафии и старателей в ряде регионов страны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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