Новости мира: премьер Британии Трасс отказалась подавать в отставку

В британском парламенте Лиз Трасс настойчиво просят оставить пост. Однако сдаваться премьер не намерена. Между тем свои просчеты политик признала. Планы по восстановлению экономики, по ее словам, зашли слишком далеко. Однако Трасс заявила, что действовала в национальных интересах и намерена и дальше принимать трудные решения.

В Колумбии протест коренных народов перерос в беспорядки. В Боготе манифестация привела к столкновениям с полицией. Пострадали 11 силовиков, семь чиновников и пять гражданских лиц. Задержаны двое манифестантов, сообщают местные СМИ.

Протест начался после того, как власти не выполнили обещания предоставить жилье индейцам. Последние несколько месяцев занимает столичный парк. Родные места люди покинули из-за угроз от наркомафии и старателей в ряде регионов страны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.