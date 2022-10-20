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Политика

В Херсонской области заявили, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС

В Херсонской области заявили, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС

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Украинская армия стремится прорвать российскую оборону и выйти к Днепру в районе Новой Каховки и Херсона. Удары наносят по шлюзам Каховской ГЭС. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Тем временем в Херсоне продолжилось организованное перемещение населения на левый берег Днепра. Сальдо добавил, что большая часть Херсона стоит на высоком берегу, поэтому там людям ничего не угрожает. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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