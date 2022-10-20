Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес своего сына

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что обвинения США в адрес сына Артема имеют политический окрас. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, Вашингтон посчитал деятельность Артема незаконной только потому, что он работает на благо России.

Артема Усса задержали 17 октября в Италии. В данный момент он ожидает экстрадиции в Штаты. Власти США предъявили ему и еще четверым россиянам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.