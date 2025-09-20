Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 сентября

Политика

В Госдуме назвали возможные ставки по "Семейной ипотеке"

В Госдуме назвали возможные ставки по "Семейной ипотеке". Об этом рассказали в комитете по финансовому рынку.

После рождения первого ребенка предлагаемая ставка составит 12%, что ниже нынешнего рыночного уровня. При этом данный показатель может быть скорректирован к моменту принятия закона, например, до 10%. Для семей с двумя детьми сохранятся действующие условия со ставкой 6%.

