20 сентября, 09:30Политика
В Госдуме назвали возможные ставки по "Семейной ипотеке"
В Госдуме назвали возможные ставки по "Семейной ипотеке". Об этом рассказали в комитете по финансовому рынку.
После рождения первого ребенка предлагаемая ставка составит 12%, что ниже нынешнего рыночного уровня. При этом данный показатель может быть скорректирован к моменту принятия закона, например, до 10%. Для семей с двумя детьми сохранятся действующие условия со ставкой 6%.
