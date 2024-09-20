Москва 24 покажет, как в МГД встретили новых депутатов

Московская городская дума обновилась более чем на треть. 19 депутатов впервые приняли участие в пленарном заседании 8 созыва. Среди дебютантов много знаменитостей. Например, музыкант Родион Газманов, фигуристка Ирина Слуцкая и директор зоопарка Светлана Акулова.

В Думе побывала ведущая программы "Москва сегодня" Наташа Мезина. Она узнала, как новичков встречали более опытные коллеги-депутаты. А также как народные избранники обустроили свои рабочие кабинеты? И зачем каждому из них нужна персональная комната отдыха? Это и многое другое смотрите 21 сентября в 10:20 в программе "Москва сегодня".