Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 20:00

Политика

Москва 24 покажет, как в МГД встретили новых депутатов

Москва 24 покажет, как в МГД встретили новых депутатов

Новости мира: в польском городе Лендек-Здруй активизировались мародеры после наводнения

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату почти в 2 млн руб

Соглашение об оказании гуманитарной помощи Гагаузии подписано в Москве

Москва 24 покажет, как депутаты МГД обустроили свои кабинеты

Бойцы группировки "Север" уничтожили бронетранспортер ВСУ Stryker в районе Курской области

Захарова заявила, что Россия доведет до конца расследование теракта на "Северных потоках"

Новости мира: Израиль нанес удары более чем по 100 ракетным установкам "Хезболлы"

Дроны ВС РФ обнаружили скрытые объекты ВСУ в Курской области

Новости мира: израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам на юге Ливана

Московская городская дума обновилась более чем на треть. 19 депутатов впервые приняли участие в пленарном заседании 8 созыва. Среди дебютантов много знаменитостей. Например, музыкант Родион Газманов, фигуристка Ирина Слуцкая и директор зоопарка Светлана Акулова.

В Думе побывала ведущая программы "Москва сегодня" Наташа Мезина. Она узнала, как новичков встречали более опытные коллеги-депутаты. А также как народные избранники обустроили свои рабочие кабинеты? И зачем каждому из них нужна персональная комната отдыха? Это и многое другое смотрите 21 сентября в 10:20 в программе "Москва сегодня".

Читайте также
политикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика