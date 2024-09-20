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20 сентября, 16:45

Политика

Соглашение об оказании гуманитарной помощи Гагаузии подписано в Москве

Соглашение об оказании гуманитарной помощи Гагаузии подписано в Москве

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Соглашение об оказании гуманитарной помощи Гагаузии подписано в Москве. Автономная территория на юге Молдавии получит зерно, удобрения и топливо от некоммерческой организации "Евразия".

Как отметил депутат Госдумы Алена Аршинова, власти Гагаузии обратились к России за помощью из-за больших природных аномалий. В частности, летом была сильнейшая засуха, град, затем пришел очень сильный мощный циклон, наводнение и землетрясение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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