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20 сентября, 10:45

Политика

Новости мира: Израиль нанес удары более чем по 100 ракетным установкам "Хезболлы"

Новости мира: Израиль нанес удары более чем по 100 ракетным установкам "Хезболлы"

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Израильская авиация за последние часы атаковала около 100 ракетных установок "Хезболлы" в Ливане. Об этом сообщила ЦАХАЛ. Там утверждают, что упреждающие удары были нанесены по орудиям, которые были подготовлены для обстрела израильской территории в ближайшем будущем. В ответ отряды "Хезболлы" обстреляли армейские казармы Израиля.

Тем временем в США из-за фейерверков затонула яхта, стоимостью в миллион долларов. ЧП произошло в бухте у берегов приморского района Лос-Анджелеса. Судно стояло на якоре, в какой-то момент на его борту начали взрываться фейерверки. Из-за этого яхта загорелась и начала тонуть. Спустя два часа она почти полностью ушла под воду. На борту находились два человека, один из них получил травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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