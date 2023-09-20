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20 сентября, 22:15

Политика

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

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Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

В Кремле подчеркнули, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Во время беседы Путин приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий. Несмотря на сложные условия, российский контингент продолжает четко выполнять поставленные задачи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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