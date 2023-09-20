В Ереване начался очередной митинг из-за ситуации с Карабахом

В Ереване проходит очередной митинг протеста. Его участники перекрыли проспект в центре города после новостей о договоренностях по Карабаху. Власти готовились к акции с утра и выставляли оцепление.

В данный момент люди находятся недалеко об здания правительства и не собираются расходиться. Многие пришли в плакатами и фотографиями. Полиция проведению митинга не препятствует.

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