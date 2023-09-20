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20 сентября, 14:30

Политика

Жители Еревана вновь собрались у здания кабмина Армении из-за ситуации в Карабахе

Жители Еревана вновь собрались у здания кабмина Армении из-за ситуации в Карабахе

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На фоне заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе жители Еревана вновь собираются около здания кабмина Армении. Там же дежурят полицейские в шлемах и со щитами. Оппозиция винит в происходящих событиях в Карабахе руководство страны.

19 сентября участники акции протеста попытались штурмовать здание правительства, начались столкновения. Правоохранители применили светошумовые гранаты. В результате пострадали десятки человек, в том числе сами полицейские.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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