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20 сентября, 14:30

Политика

Шойгу побывал на выставке военно-промышленного комплекса Ирана

Шойгу побывал на выставке военно-промышленного комплекса Ирана

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В Тегеране министр обороны России Сергей Шойгу побывал на выставке иранского военно-промышленного комплекса. Шойгу накануне прибыл в республику для переговоров с ее военным руководством.

Министру обороны РФ продемонстрировали достижения аэрокосмической промышленности Ирана, в том числе новейшие образцы беспилотников, тактические ракетные комплексы, а также баллистические ракеты большой и средней дальности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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