Шойгу побывал на выставке военно-промышленного комплекса Ирана

В Тегеране министр обороны России Сергей Шойгу побывал на выставке иранского военно-промышленного комплекса. Шойгу накануне прибыл в республику для переговоров с ее военным руководством.

Министру обороны РФ продемонстрировали достижения аэрокосмической промышленности Ирана, в том числе новейшие образцы беспилотников, тактические ракетные комплексы, а также баллистические ракеты большой и средней дальности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.