МИД РФ призвал Азербайджан и Армению остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе

В Москве следят за происходящим в Нагорном Карабахе. МИД России призвал стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении.

По последним данным, как минимум семь мирных жителей Нагорного Карабаха погибли, еще 35, в том числе 13 детей, ранены. Об этом заявили в офисе уполномоченного по правам человека в регионе.

Как сообщило российское Минобороны, миротворцы РФ вывезли из районов боевых действий две тысячи человек. Им оказывают помощь и обеспечивают питанием.

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