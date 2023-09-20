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20 сентября, 07:45

Политика

Российские "Торнадо-С" нанесли удар по позициям ВСУ

Российские "Торнадо-С" нанесли удар по позициям ВСУ

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Российские "Торнадо-С" нанесли удар по позициям ВСУ управляемыми ракетами. По целям, которые указали операторы беспилотников, отработали расчеты группировки "Запад".

Реактивные системы уничтожают ключевые военные объекты противника, опорные пункты на переднем крае, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего, а также склады и замаскированные командные пункты. Точность попадания при использовании современных боеприпасов достигает 100%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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