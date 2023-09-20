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20 сентября, 07:15

Политика

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Нагорному Карабаху 21 сентября

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Нагорному Карабаху 21 сентября

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Совет безопасности ООН соберется в четверг, 21 сентября, на экстренное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Там возобновились боевые действия. Известно, что российские миротворцы эвакуируют жителей Карабаха из опасных районов.

Тем временем в Ереване начались беспорядки у здания правительства. Протестующие требуют от кабмина Армении конкретных шагов по урегулированию конфликта и критикуют премьер-министра страны Никола Пашиняна, который обсудил с госсекретарем США резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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