Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Нагорному Карабаху 21 сентября

Совет безопасности ООН соберется в четверг, 21 сентября, на экстренное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Там возобновились боевые действия. Известно, что российские миротворцы эвакуируют жителей Карабаха из опасных районов.

Тем временем в Ереване начались беспорядки у здания правительства. Протестующие требуют от кабмина Армении конкретных шагов по урегулированию конфликта и критикуют премьер-министра страны Никола Пашиняна, который обсудил с госсекретарем США резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.