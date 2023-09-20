Украинский президент выступил на сессии Генасссамблеи ООН

Украинский президент Владимир Зеленский выступил на сессии Генасссамблеи ООН. Он заявил, что страны Центральной Европы устраивают из поставок украинского зерна политический театр. В ответ польский политик Анджей Дуда напомнил, что транзит оружия и гуманитарной помощи в Киев идет именно через Польшу.



Для участия в сессии Генассамблеи ООН прибыл и глава МИД РФ Сергей Лавров. На полях форума у него запланировано около двух десятков встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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