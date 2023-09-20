США потребуют от президента Украины отчитаться за предоставленную ВСУ помощь

США потребуют от президента Украины Владимира Зеленского отчитаться за предоставленную ВСУ помощь. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что на встрече с украинским лидером не собирается ничего обещать. По словам представителя республиканской партии, речь пока не идет о гарантиях нового транша в 24 миллиарда долларов.

По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на 43 миллиарда долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.