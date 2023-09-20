20 сентября, 07:15Политика
США потребуют от президента Украины отчитаться за предоставленную ВСУ помощь
США потребуют от президента Украины Владимира Зеленского отчитаться за предоставленную ВСУ помощь. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что на встрече с украинским лидером не собирается ничего обещать. По словам представителя республиканской партии, речь пока не идет о гарантиях нового транша в 24 миллиарда долларов.
По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на 43 миллиарда долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.