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20 сентября, 07:15

Политика

США потребуют от президента Украины отчитаться за предоставленную ВСУ помощь

США потребуют от президента Украины отчитаться за предоставленную ВСУ помощь

Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

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США потребуют от президента Украины Владимира Зеленского отчитаться за предоставленную ВСУ помощь. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что на встрече с украинским лидером не собирается ничего обещать. По словам представителя республиканской партии, речь пока не идет о гарантиях нового транша в 24 миллиарда долларов.

По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на 43 миллиарда долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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