На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" уничтожили штурмовиков спецбригады ВСУ. У поселков Майорск и Каменка ДНР противник за сутки потерял свыше 200 военнослужащих.

Известно, что отбиты все атаки противника и на запорожском направлении. Кроме живой силы, ВСУ потеряли много военной техники, в том числе американского и польского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.