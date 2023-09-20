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20 сентября, 07:15

Политика

Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

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На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" уничтожили штурмовиков спецбригады ВСУ. У поселков Майорск и Каменка ДНР противник за сутки потерял свыше 200 военнослужащих.

Известно, что отбиты все атаки противника и на запорожском направлении. Кроме живой силы, ВСУ потеряли много военной техники, в том числе американского и польского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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