Новости часа: в ЕС пригрозили РФ новыми санкциями из-за референдумов в ДНР и ЛНР

ЕС может ввести против России новые санкции в случае проведения референдумов в ЛНР и ДНР, заявил представитель ЕС Жозеп Боррель.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН.

В зданиях чешского правительства и парламента уменьшится температура отопления, сообщил премьер-министр Чехии.

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