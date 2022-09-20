Новости часа: более 500 тыс человек примут участие в референдуме в Запорожской области

Участниками референдума в Запорожской области станут более 500 тысяч избирателей, сообщил избирком региона.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не получил визу США для участия в сессии Генассамблеи ООН, пишут СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон с трибуны ГА ООН заявил, что готов продолжать диалог с РФ о восстановлении мира.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

