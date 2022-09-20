Новости часа: Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни, сообщают СМИ.

Матч сборной России по футболу с командой Ирана пройдет в Тегеране или Дохе, рассказал главный тренер российской команды Валерий Карпин.

США продолжают диалог с Россией о заключенных, готовы к трудным решениям, заявили в Белом доме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

