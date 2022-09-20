Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду во время выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что готов продолжать диалог с Россией. По его словам, это должно поспособствовать установлению мира.

Французский лидер также подчеркнул, что вел диалог с РФ до начала конфликта на Украине, "поддерживал его в последние месяцы и намерен вести дальше". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

