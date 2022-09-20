Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях уходящего дня

Госдума приняла поправки об ужесточении Уголовного кодекса РФ в военное время. Они были одобрены сразу во втором и третьем чтениях. В частности, поправками устанавливаются понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Кроме того, за добровольную сдачу в плен будут лишать свободы на 10 лет. За мародерство в военное время грозит до 15 лет. А призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Сборная России – вне жеребьевки отбора на Евро-2024. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе. Причина все та же – февральское решение УЕФА, которое запрещает российским клубам и сборным принимать участие в соревнованиях под эгидой организации. Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 9 октября. Сам чемпионат Европы пройдёт в 2024 году в Германии.

Режим ограничения авиасообщения на юге и в центре России продлен до 28 сентября. Об этом сообщает Росавиация. Это касается 11 аэропортов страны, в том числе Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны 24 февраля после начала специальной военной операции на Украине.

В столице проектируют последний участок трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". Это один из самых сложных отрезков. Сама магистраль готова уже на половину. Ее открывают постепенно, например, уже есть движение между Киевском шоссе и Калужским.

За минувшие сутки российские вооруженные силы уничтожили шесть пунктов управления ВСУ, 49 артиллерийских подразделений и военную технику в 142 районах. Об этом сообщило Минобороны. Кроме того, в ДНР российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24.

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