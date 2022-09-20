ВС России уничтожили 6 пунктов управления ВСУ за минувшие сутки

За минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили шесть пунктов управления ВСУ, 49 артиллерийских подразделений и военную технику в 142 районах. Об этом сообщило Минобороны.

Кроме того, в ДНР российские истребители сбили украинский бомбардировщик СУ-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.