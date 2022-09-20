Новости часа: глава ЛНР заявил, что медлить с проведением референдума нельзя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что медлить с проведением референдума нельзя. По его словам, украинские войска перешли все красные линии.

Участки для голосования на референдуме могут открыть в пунктах размещения жителей Донбасса. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывал решить проблемы с экспортом удобрений для облегчения продовольственного кризиса в мире.