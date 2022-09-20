Российские военные уничтожили 49 артиллерийских подразделений ВСУ

За минувшие сутки в результате высокоточных ударов поражены шесть пунктов управления ВСУ, 49 артиллерийских подразделений и военная техника в 142 районах. Авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 ВВС Украины, а также 12 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха" в районе Донецка. Об этом сообщили в Минобороны России.

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