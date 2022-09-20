ВС РФ уничтожили более 120 бойцов ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские военные уничтожили более 120 украинских боевиков высокоточными ударами по пунктам временной дислокации трех бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, в ДНР российские истребители сбили украинский бомбардировщик СУ-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.