Референдум по вхождению Херсонской области в состав России назначен на 23–27 сентября. Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ тоже пройдут в эти даты.

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