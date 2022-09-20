Власти Херсонской области приняли решение провести референдум по вхождению в РФ

В Херсонской области приняли решение провести референдум по вхождению региона в состав России. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к Сальдо с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав России. Члены совета единогласно поддержали это обращение.

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