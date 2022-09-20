Минобороны России показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами X-29Т

Минобороны России показало работу российских экипажей Су-34 с высокоточными ракетами X-29Т. С их помощью поражают опорные пункты, средства ПВО ангаров и мест концентрации живой силы противника.

Подробнее о том, как работают экипажи истребителей-бомбардировщиков в зоне специальной военной операции, а также о других важных событиях, – в эфире телеканала Москва 24.