Турецкий лидер отказался отчитываться перед ЕС за свое участие в саммите ШОС

Турецкий лидер отказался отчитываться перед ЕС за свое участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Самарканде. Так заявил Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS.

Ранее глава Турции провел на полях ШОС встречу с Владимиром Путиным. Обсуждали зерновую сделку, поставки энергоносителей – очень чувствительные для Европы темы. Эрдоган заявил, что продолжит переговоры со всеми странами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.