В Минобороны РФ продемонстрировали работу РСЗО "Ураган"

В российском Минобороны продемонстрировали работу РСЗО "Ураган". На задание выезжало подразделение Центрального военного округа. Выдвинулись на позиции, за три минуты привели систему в боевое положение и, уточнив координаты цели, сначала выполнили два прицелочных выстрела. Когда оператор беспилотника подтвердил попадание, выпустили остальной боекомплект.

Комплекс "Ураган" приняли на вооружение еще в 1975 году. Но до сих пор, естественно, после модернизации, эта РСЗО представляет серьезную угрозу для живой силы, техники и опорных пунктов противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.