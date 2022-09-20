На Украине хотят ввести закон об уголовной ответственности за получение гражданства РФ

В украинском правительстве работают над законом, который вводит уголовную ответственность за получение гражданства России. Какие сроки грозят и что об этом говорят западные правозащитники?

Там предложили сажать на срок до 15 лет граждан, получающих российские паспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.