Российские войска нанесли удар по военной инфраструктуре Украины с воздуха. Показали работу экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые атакуют наземные объекты противника и средства ПВО.

Как отметили летчики, высокоточное оружие позволяет выполнить боевую задачу с больших расстояний. Например, ракета Х-29Т. Она захватывает цель, которая находится в 20–30 километрах, а потом уничтожает ее. Естественно, чтобы использовать эту ракету, экипажу нужно пройти специальную подготовку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.