В Донбассе Народная милиция ЛНР стала разбирать укрепрайоны украинских войск

В Донбассе подразделения Народной милиции ЛНР стали разбирать укрепрайоны украинских войск. Для этого задействовали артиллерийские установки "Гиацинт-Б". Боевую работу расчетов показало Минобороны РФ.

"Гиацинт-Б" – это орудие калибром 152 миллиметра, которое бьет по противнику на расстояние до 30 километров. Основным целями становятся бронированная техника в глубине обороны врага, а также артиллерийские батареи, пункты управления и долговременные инженерные сооружения.

Вместе с артиллеристами работают и операторы беспилотников. С помощью дронов они ведут разведку, также корректируют огонь пушек и гаубиц. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.