Словения пообещала военную помощь Украине. Однако это, как сообщили эксперты, скорее освобождение складов от ненужной техники.

Власти хотят отправить 55 старых советских танков Т-55, а взамен получить от Германии 40 грузовиков и 5 автоцистерн. Подобный способ утилизации устаревших вооружений применила в июле Северная Македония. Чтобы не тратить деньги на демонтаж и переплавку, она передала украинской армии танки Т-72 советских времен, которые подлежали плановому уничтожению.

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