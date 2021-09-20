Памфилова призвала нещадно отменять итоги выборов при нарушениях

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала нещадно отменять итоги выборов при выявленных нарушениях. По ее словам, важна чистота этой кампании.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Окончательные результаты выборов подведут к пятнице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.