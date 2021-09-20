"Единая Россия" лидирует по итогам онлайн и офлайн-выборов в Госдуму в Москве

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму по итогам онлайн и офлайн-голосования в Москве. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

После обработки 100% бюллетеней на выборах в Госдуму по федеральному округу места распределились следующим образом: "Единая Россия" – 36,98%, КПРФ – 22,66%, "Справедливая Россия – За правду" – 7,34%", "Новые люди" – 7,09%, ЛДПР – 7,08%.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.