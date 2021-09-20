Эксперты объяснили, с чем связана задержка с подведением итогов ДЭГ

Эксперты в области IT-технологий объяснили, с чем связана задержка с подведением итогов электронного голосования.

"Действительно, система сложная, уникальная, передовая. Но это не значит, что здесь предполагались какие-то большие проблемы, просто это технические сбои, о которых все говорят и пишут. Но это вопрос первого испытания и все это уже исправлено. И, конечно же, использования программы блокчейн, пересчета голосов, я имею ввиду перепроверки многократной, чтобы не допустить потери голосов или иных каких-то ошибок. Организаторы взяли это время и воспользовались им, я думаю, надлежащим образом", – сказал исполнительный директор ассоциации Разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.

"На самом деле штаб системы зависит от количества пользователей. Чем больше пользователей, чем больше транзакций, тем больше мощностей нужно на расшифрование и декодирование. Потому что каждый блок, каждая ячейка информации, она шифруется и потом декодируется", – сказал директор офиса цифровой экономики ПАО "Мегафон" Юрий Линьков.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.