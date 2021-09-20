В ЦИК назвали дату утверждения официальных итогов парламентских выборов

17:30
В пятницу, 24 сентября, ЦИК утвердит итоговые результаты прошедших выборов. Об этом объявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Сейчас конституционное большинство сохраняет "Единая Россия", у нее больше всего голосов. Обработаны почти все бюллетени.
Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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