Специалист рассказал, с чем связана задержка подведения итогов ДЭГ

Эксперты в области IT-технологий объяснили, с чем связана задержка с подведением итогов электронного голосования.

"Это сложная криптография требует ощутимой процессорной мощности. Для того, чтобы ее расшифровывать и интерпретировать, нужен определенный объем вычислительных ресурсов. Это могло повлиять на скорость расшифровки голосов", – сказал генеральный директор группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.