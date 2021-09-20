Россиянам рассказали, что могло стать причиной задержки подведения итогов ДЭГ

Почти все, кто записались на электронное голосование, приняли участие в выборах, а точнее – это 96,5% записавшихся. И у тех, кто делал выбор дистанционно, была возможность поменять свое решение. Именно это могло стать одной из причин задержки в обработке данных.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.