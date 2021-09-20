Памфилова призвала качественно рассматривать обращения по итогам выборов

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала внимательно рассматривать все жалобы и не спешить с подведением результатов.

В 35 субъектах есть случаи признания бюллетеней недействительными, отметила глава Центральной избирательной комиссии. Это данные с последнего заседания ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.