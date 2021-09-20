ЦИК обработал более 70% протоколов на выборах в Госдуму

Более 70% бюллетеней на выборах в Госдуму обработала Центральная избирательная комиссия к этой минуте. По партийным спискам лидирует "Единая Россия" с 48,5% голосов.

За ней идут КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди". Остальные партии пока не преодолели пятипроцентный барьер.

Это первые выборы в Госдуму, когда у избирателей была возможность отдать свой голос с помощью смартфона или компьютера. Также впервые в истории депутатов нижней палаты российского парламента выбирали на протяжении трех дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.