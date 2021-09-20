Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Явка 51,68%. Выше, чем в прошлую кампанию", – отметила Памфилова.

Также председатель ЦИК заявила, что 5 политических партий проходят в Госдуму по итогам прошедших выборов и политическое разнообразие становится шире.

"Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий", – сказала Памфилова.

Она добавила, что всего в выборах депутатов Госдумы приняли участие 491 188 наблюдателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.